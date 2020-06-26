» طائرة درون تفاجيء "محرز" بهذه الصدمة

26 يونيو 2020 - 01:37 م

في واقعة مؤسفة ومثيرة للجدل، شهدت مباراة أمس بين مانشستر سيتي وبيرنلي في إطار الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، تحليق طائرة درون، والتي أطلقها مجهولون تحمل رسالة ساخرة من حملة دعم السود.

وقامت الطائرة بالتحليق فوق ملعب الاتحاد، قبل مواجهة ناديي مانشستر سيتي وضيفه بيرنلي.

وحملت الطائرة لافتة كتب عليها "حياة البيض تهمّ بيرنلي"، في إشارة عنصرية واضحة.

وجاء هذا ردا على الحملة العالمية حياة السود مهمة"، التي أطلقها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان نادي مانشستر سيتي، قد أشاد بنجم الفريق، رياض محرز، الذي يقدم في أداء كبير مع النادي الإنجليزي هذا الموسم.

ونشر حساب السيتي أمس عبر التويتر هدف محرز الرائع في مرمى بيرنلي، أين تلاعب بالمدافعين قبل أن يسكن الكرة في الشباك.

وجاء في تغريدة لحساب السيتي: هدف مذهل من ساحر العرب.. إنه رائع.. من هنا.. لا من هنا.. محارب الصحراء رياض محرز".