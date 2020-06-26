الخارجية الأمريكية لزعيم داعش الجديد:" صورتك مش حلوة ابعت غيرها "

26 يونيو 2020 - 01:17 م

دون الحساب الرسمي لبرنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية علي تويتر رسالة وجهها للزعيم الجديد لتنظيم داعش والذي أطلق عليه الحاج عبد الله، قائلا :" يا حجي عبد الله..صورتك مش حلوة إطلاقا .. أطلب من أصدقائك الإرهابيين يبعتوا صورة أجمل لو سمحت ".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت الأربعاء الماضي مضاعفة المكافأة المعروضة في مقابل الحصول علي أي معلومات تتيح القبض علي زعيم تنظيم داعش لتصل إلي 10 مليون دولار.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولي ساعد في ارتكاب وتبرير اختطاف أفراد الأقليات الدينية اليزيدية في شمال غرب العراق وذبحهم ،حسبما نشرت " سكاي نيوز ".

جدير بالذكر أن واشنطن وضعت الزعيم الجديد للتنظيم في مارس علي لائحتها السوداء للإرهابيين الدوليين ، بعد مقتل زعيم التنظيم السابق أبو بكر البغدادي 26 أكتوبر 2019 في عملية عسكرية لمحافظة إدلب شمال غرب سوريا .



