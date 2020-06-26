أولهم الإخوان.. آل الشيخ : أعداء المملكة " زنديق ومارق وداعية فتنة"

26 يونيو 2020 - 01:02 م

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الجمعة، إن المتآمرين على السعودية كثيرون، وهم ما بين "ذميم ومارق وخائن".

وأضاف آل الشيخ على حسابه في تويتر : " وطني الغالي الله حافظك،ففي خيمة الخسة والخذلان والشيطان تآمر عليك زنديق ذميم وإخواني مارق وداعية فتنة خائن فحفظك الله وفضحهم،أخي المواطن في دار التوحيد الصافي مهبط الوحي وحاضن الحرمين وقبلة المسلمين هؤلاء الأعداء خططوا لقتلك وتشريدك وتدمير وطنك تمسك بعقيدتك وولاة أمرك وأمنك تسلم" .

وكان آل الشيخ قد حذّر في تدوينة سابقة من التآمر والحقد على المملكة قائلا :" كمية هائلة من الحقد والكذب والحسد ظلماً ضد بلادنا بلاد أهل السنة في محاولة لتفتيتها وقتل وتشريد أهلها وهذا الإفك يتبناه الإخوانية وأعداء الاسلام -خابوا وخسروا- فالهمة في التمسك بدعوة التوحيد النقية والحذرمن الفرق الضالة وجماعاتها،ولنكن صفاً وأحداً للدفاع عن العقيدة والقيادة والوطن".