موعد ظهور حمدى فتحى ومحمد محمود بتدريبات الأهلى

26 يونيو 2020 - 12:30 م

يؤدى حمدى فتحي لاعب وسط الأهلى الجزء الأخير من برنامجه التأهيلى للتعافى من آثار جراحة غضروف الركبة.

سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي، قال إن اللاعب سيكون جاهزاً للتواجد بشكل تدريجى فى التدريبات الجماعية للفريق خلال أسبوعين على الأكثر، وأن اللاعب خضع لفحص طبى وتأكد تحسن حالته واقترابه من إعلان الجاهزية والمشاركة فى التدريبات الجماعية.

كما أعلن مدير الكرة، أن محمد محمود لاعب الفريق يحتاج عشرة أيام على الأكثر، للدخول فى التدريبات الجماعية بشكل تدريجى.



