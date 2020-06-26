بسمة وهبة :"دي محصلتش في الدراما"

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بسمة وهبة

زوج

أون إي

قتيلة طلخا

انفعلت الإعلامية بسمة وهبة ، على الهواء بسبب واقعة مقتل "إيمان حسن" و المعروفة إعلاميا بـ"قتيلة طلخا" ،التي قام زوجها بالتحريض على اغتصابها.

وأضافت "وهبة"، من خلال برنامج "كل يوم" المذاع علي فضائية " أون إي"، قائلة :" هذه الجريمة هزت الرأي العام ، وجميع أفراد الشعب المصري يطالبون بالقصاص العادل من المتهمين" .

وتابعت :" قلبي وعقلي رافضين يصدقوا أن فيه ناس بهذا التفكير الشيطاني ، ده مفيش كده في الدراما ، مفيش خيال مخرج يوصل لما حدث في هذه الواقعة ".

وواصلت:"،بشكر كل مسؤول شارك في كشف هذه الجريمة البشعة اللي الشعب المصري مش قادر يتقبلها".

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