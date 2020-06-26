» المطهرات علي بطاقة التموين إجباري .. الوزراء يوضح الحقيقة

26 يونيو 2020 - 11:10 ص

تداولت بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أخبار عن إجبار المواطنين علي شراء المطهرات علي بطاقات التموين ، إلا أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفثي تلك الأنباء.

وأضاف المركز علي صفحته الرسمية أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لإجبار المواطنين علي شراء المطهرات علي بطاقة التموين وأن المواطن له الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من السلع التي يتم توزيعها علي البطاقات بما يعادل القيمة المخصصة له من الدعم والبالغ قيمتها 50 جنيه للفرد شهريا.

وناشد المركز المواقع الإخبارية وصفحات التواصل بتحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار حتي لا تحدث بلبلة بين المواطنين .

جدير بالذكر أنه تم طرح كميات كبيرة من مطهرات التعقيم " كحول طبي " في مكاتب التموين ضمن فرق نقاط الخبز وبسعر أقل من الأسعار المتداولة في الأسواق .