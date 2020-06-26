  • الجمعة 26 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر01:06 م
Advertisements
بحث متقدم
الجندي

الجندي لداعية شهير :"ربنا يهديك"

أولهم الإخوان.. آل الشيخ : أعداء المملكة " زنديق ومارق وداعية فتنة"

أولهم الإخوان.. آل الشيخ : أعداء المملكة " زنديق ومارق وداعية فتنة"

صالح المغامسي

بعد تدوينة "نكاح المرأة والحائط".. أحد متابعي المغامسي يكشف هذه المفاجأة

بسمة وهبة

بسمة وهبة :"دي محصلتش في الدراما"

الإبراشي

الإبراشي للمصريين :" ثقوا فينا "

قتيلة طلخا

"مش أول مرة يقتل".. مفاجأة صادة بقضية زوج ضحية "طلخا"

يكشف أسرار العائلة.. قاضٍ أميركي يرفض منع نشر كتاب ابنة شقيق ترامب

يكشف أسرار العائلة.. قاضٍ أميركي يرفض منع نشر كتاب ابنة شقيق ترامب

أول لقاح تجريبي ضد كورونا

الصحة العالمية: توصل العلماء إلى لقاح كورونا غير مؤكد

الإعلامي مصطفي بكري

مصطفى بكرى لرئيس البرلمان : أنت اتظلمت كتير

ليفربول

ليفربول: الملك المصري جاهز للاحتفال.. وصلاح: لقد فعلناها

المطهرات علي بطاقة التموين إجباري .. الوزراء يوضح الحقيقة

آخر الأخبار

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

تعرف على قرار رئيس مجلس الوزراء بتنظيم وزارة السياحة والآثار

#

السيسي يكلف الحكومة بالتوسع في ميكنة المنظومة التموينة

#

"مش هنجبركم علي حاجة" قرار جديد من التموين

#

إطلاق نيران على حدود مالي .. الجزائر توضح الحقيقة

بطاقة التموين

صفحات التواصل

المطهرات

تداولت بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أخبار عن إجبار المواطنين علي شراء المطهرات علي بطاقات التموين ، إلا أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفثي تلك الأنباء.

وأضاف المركز علي صفحته الرسمية أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لإجبار المواطنين علي شراء المطهرات علي بطاقة التموين وأن المواطن له الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من السلع التي يتم توزيعها علي البطاقات بما يعادل القيمة المخصصة له من الدعم والبالغ قيمتها 50 جنيه للفرد شهريا.

وناشد المركز المواقع الإخبارية وصفحات التواصل بتحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار حتي لا تحدث بلبلة بين المواطنين .

جدير بالذكر أنه تم طرح كميات كبيرة من مطهرات التعقيم " كحول طبي " في مكاتب التموين ضمن فرق نقاط الخبز وبسعر أقل من الأسعار المتداولة في الأسواق .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ليلة الجلوس مع عبدالله عزام

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «شوبير» يعلن تفاصيل تجديد عقد فايلر مع الأهلي
» توفيت بكورونا..رسالة مبكية من ابنة ممرضة سعودية
» إصابات كورونا في أمريكا أعلى 80 مرة من الرقم المعلن
» المطهرات علي بطاقة التموين إجباري .. الوزراء يوضح الحقيقة
» سفر مساعد فايلر يثير قلق بالأهلى
» "التنفيذ غدا".. قرار عاجل من الوزير
» توقيف 3 سيدات بسبب محشي العنب بدولة أوربية
» والي: أسعار المخدرات تراجعت بسبب كورونا
» رقم غير مسبوق بمعدل الإصابة بكورونا في أمريكا
» الأوقاف تحدد علامات التباعد الاجتماعي في مساجد الجمهورية
» "الأوقاف" :3 شروط لدخولك المسجد غدا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:41 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية