الإبراشي للمصريين :" ثقوا فينا "

26 يونيو 2020 - 11:10 ص

أكد الإعلامي وائل الإبراشي، أن مجلس الأمن سيناقش اليوم ملف طلب مصر المتعلق بسد النهضة، معقبا :" ثقوا فينا ، حق مصر في كل حاجة محفوظ".







وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، بأن مصر دولة لها مؤسساتها القوية وتمتلك عناصر قوى متعددة، وعليه يجب أن نثق في القيادة السياسية خلال التعامل مع الأزمات التي تواجهها مصر.







وتابع :"مصر متمسكة بحقوقها ولديها الأدوات السياسية والدبلوماسية، لافتاً إلى أن مصر منذ البداية وهى تعترف بحقوق الآخرين ، معقبا: "من حق إثيوبيا في التنمية وحقنا في الحياة ومياه النيل".

