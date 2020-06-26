  • الجمعة 26 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر01:05 م
Advertisements
بحث متقدم
الجندي

الجندي لداعية شهير :"ربنا يهديك"

أولهم الإخوان.. آل الشيخ : أعداء المملكة " زنديق ومارق وداعية فتنة"

أولهم الإخوان.. آل الشيخ : أعداء المملكة " زنديق ومارق وداعية فتنة"

صالح المغامسي

بعد تدوينة "نكاح المرأة والحائط".. أحد متابعي المغامسي يكشف هذه المفاجأة

بسمة وهبة

بسمة وهبة :"دي محصلتش في الدراما"

الإبراشي

الإبراشي للمصريين :" ثقوا فينا "

قتيلة طلخا

"مش أول مرة يقتل".. مفاجأة صادة بقضية زوج ضحية "طلخا"

يكشف أسرار العائلة.. قاضٍ أميركي يرفض منع نشر كتاب ابنة شقيق ترامب

يكشف أسرار العائلة.. قاضٍ أميركي يرفض منع نشر كتاب ابنة شقيق ترامب

أول لقاح تجريبي ضد كورونا

الصحة العالمية: توصل العلماء إلى لقاح كورونا غير مؤكد

الإعلامي مصطفي بكري

مصطفى بكرى لرئيس البرلمان : أنت اتظلمت كتير

ليفربول

ليفربول: الملك المصري جاهز للاحتفال.. وصلاح: لقد فعلناها

الإبراشي للمصريين :" ثقوا فينا "

الحياة السياسية

الإبراشي
الإبراشي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

الإبراشي: من يستغلنا ليس منا

#

رسالة عاجلة من مفتي الجمهورية للمصريين

#

طلب عاجل من السيسي للمصريين بشأن كورونا

#

الإبراشي عن أخذ "الجداوي" جرعة زائدة من العلاج: الحكاية مش كشري

الإبراشي

سد النهضة

الأولى

أكد الإعلامي وائل الإبراشي، أن مجلس الأمن سيناقش اليوم ملف طلب مصر المتعلق بسد النهضة، معقبا :" ثقوا فينا ، حق مصر في كل حاجة محفوظ". 

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، بأن مصر دولة لها مؤسساتها القوية وتمتلك عناصر قوى متعددة، وعليه يجب أن نثق في القيادة السياسية خلال التعامل مع الأزمات التي تواجهها مصر.

وتابع :"مصر متمسكة بحقوقها ولديها الأدوات السياسية والدبلوماسية، لافتاً إلى أن مصر منذ البداية وهى تعترف بحقوق الآخرين ، معقبا: "من حق إثيوبيا في التنمية وحقنا في الحياة ومياه النيل".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ليلة الجلوس مع عبدالله عزام

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «شوبير» يعلن تفاصيل تجديد عقد فايلر مع الأهلي
» توفيت بكورونا..رسالة مبكية من ابنة ممرضة سعودية
» إصابات كورونا في أمريكا أعلى 80 مرة من الرقم المعلن
» المطهرات علي بطاقة التموين إجباري .. الوزراء يوضح الحقيقة
» سفر مساعد فايلر يثير قلق بالأهلى
» "التنفيذ غدا".. قرار عاجل من الوزير
» توقيف 3 سيدات بسبب محشي العنب بدولة أوربية
» والي: أسعار المخدرات تراجعت بسبب كورونا
» رقم غير مسبوق بمعدل الإصابة بكورونا في أمريكا
» الأوقاف تحدد علامات التباعد الاجتماعي في مساجد الجمهورية
» "الأوقاف" :3 شروط لدخولك المسجد غدا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:41 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية