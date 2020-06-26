تركي الحمد لفيصل القاسم : سترعي الخنازير لأردوغان

26 يونيو 2020 - 09:40 ص

شن الكاتب السعودي تر كي الحمد هجوما على الإعلامي السوري فيصل القاسم، عقب سعادة الأخير بسيطرة تركيا على ليبيا.

وقال تركي الحمد فرحة فيصل القاسم بأنها ستؤدي به في النهاية إلى رعي الخنازير لدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف تركي الحمد : " فرحك هذا بالترك، يذكرني بقول ملك قرطبة المعتمد بن عباد: " لأن أرعى الغنم عند يوسف بن تاشفين، خير من أن أرعى الخنازير عند الفونسو ".

وتابع قائلا : أما موقفك فهو تفضيل الخنوع لأردوغان التركي على نصر حفتر العربي، وكأنك تفضل رعي الخنازير عند ألفونسو على رعي الغنم عند ابن تاشفين.. هزلت.. بجد هزلت".

جاء هذا في رده على فيصل القاسم الذي كتب قائلا : " سقـوط مدوِ لحفتر.. تركيا تسطر التاريخ في ليبيا".

وعلق أحد متابعي الحمد قائلا : " عذراً كاتبنا الكريم ، فأسرة آل عبّاد كانوا ملوكاً على أشبيليهْ وليس قرطبة التي ملوكها آل جَهْوَر ، وقد امتد حكم بني عبّاد من 414 حتى 484هجرية ، ويوسُف بن تاشفين ينحدر من العرق الأمازيغي الذي انحدر منه البطل طارق بن زياد ، وبالتأكيد سيكون ابن تاشفين أفضل من الفونسو ملك قشتالة".

وقصة المعتمد بن عبّاد مع ألفونسو السادس ملك قشتالة معروفة ومشهورة في التاريخ، حيث أذلّ الأخير جميع ملوك المسلمين على أرض الأندلس، وكانوا يقومون بدفع الجباية له، ما دعا المعتمد بن عباد وهو الرجل الأول في الأندلس، في التفكير جديّا بالاستعانة بدولة المرابطين التي كانت تحكم في مرّاكش بالمغرب.

وعندما وجه بالرفض لعدم جلبهم لأنهم بدو ورعاة إبل، قال مقولته الشهيرة :" لأن أرعى الإبل لدى يوسف بن تاشفين سيد المرابطين، خير من أن أرعى الخنازير لدى الفونسو"