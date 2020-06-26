وزيرة التضامن تكشف عن موعد فتح الحضانات

26 يونيو 2020 - 12:30 ص

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه سيتم الإعلان بعد غد عن الشروط التى يجب توافرها فى الحضانات من أجل العودة للعمل بداية الشهر المقبل.



وأضافت وزيرة التضامن ، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، «الشروط الآن تراجع قانونياً وتعرض على الجمعيات الأهلية الشريكة معانا.. اللى هيقدر يلتزم بالإجراءات الصحية لأمن الأطفال والمشرفين أهلاً وسهلاً».



وتابعت: أن «الشروط لن تكون قاسية على الحضانات ولكنها ستضمن صحة الأطفال والعاملين بها»، وتابعت: «مش عاوزين نعجز الحضانات ولا عاوزين نخل بصحة الأولاد».

