"لولا الجيش المصري لتحول 350 مليون عربي لخدم"

25 يونيو 2020 - 10:40 م

أكد الإعلامي محمد علي خير، أن القوات المسلحة المصرية تمنع تحويل 320 مليون مواطن عربي إلى خدم وعبيد للدولة الإيرانية والتركية لذلك يتم تضييق الخناق على الدولة والجيش المصري بالأحداث الاقليمية التي يشهدها الشرق الأوسط، قائلا: "انهيار الجيش المصري يعنى تحويل 320 مليون مواطن عربي إلى عبيد للفرس وخدمة للخليفة العثماني".



وأقر محمد علي خير، في كلمة ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، اليوم الخميس، بأن الجيش المصري هو الجيش الوحيد الذي نجح في هزيمة الأتراك على يد مؤسس الدولة الحديثة محمد علي، موضحا أننا أمام مشروع فارسي ومعه قوى اقليمية هي تركيا، والجيش المصري يقف حجر يتعثروا فيه ويقف كعمود للخيمة العربية.



وأضاف، أن الوطن العربي مطمع لكبرى دول العالم منذ 100 عام بعد سقوط الخلافة العثمانية وفشلت دول العالم العربي في أن يكون لها مشروع يجمعهم، قائلا: "احنا فشلة ومعرفناش نعمل مشروع يجمعنا، وبعد أن أحي جمال عبدالناصر مشروع الوحدة القومية العربية انقسم العالم العربي".



وأوضح محمد علي خير، أن الوطن العربي ظل طوال العقود الماضية بيئة خصبة للاستبداد السياسي سواء ممالك أو رؤساء جمهوريات وتوريث للحكم، لافتا إلى أن العالم الخارجي ينظر إلى العالم العربي على أن مواطنيه بلا قيمة ولكن يعيشون على ثروات كبرى غير موجودة لديهم ويريدون السيطرة عليها.

