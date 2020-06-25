» تفاصيل صادمة.. يحرقان فتاة بعد أن فشلا في اغتصابها

البورصة تختتم تعاملات اليوم بخسارة فادحة
أوروبا تعتمد أول دواء لعلاج كورونا
كوريا الشمالية تهدد بضرب أمريكا بالأسلحة النووية
مستشفى أبوخليفة تعلن خبرًا خزينًا عن رجاء الجداوي: ادعولها
بيان من غرفة عمليات التعليم بشأن شكاوى الثانوية العامة
رسميًا.. إلغاء الحظر في البلاد وتطبيق إجراءات عودة الحياة
كيف أدى فيروس «كورونا» إلى تحطم طائرة؟
مصر للطيران تعلن بدء حركة السفر لأكثر من 29 منطقة
صدمة.. فنانة كويتية تقدم على الانتحار بعد التنمر على شكلها
رئيس الوزراء: الجيش مستعد تمامًا
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