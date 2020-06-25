بيان من غرفة عمليات التعليم بشأن شكاوى الثانوية العامة

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أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أن أجواء امتحان اللغة الأجنبية الأولى (اللغة الإنجليزية) كانت هادئة ومنضبطة وخالية من المشكلات.

وأوضحت غرفة العمليات المركزية أنها لم ترصد أي شكاوى من صعوبة أي من أسئلة الامتحان.

وأكدت اللجنة الفنية لواضعي امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2020، أن جميع أسئلة الامتحان جاءت من المنهج الذي تم دراسته حتى 15 مارس 2020، مشيرةً إلى أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط وخلا من الأسئلة التعجيزية، واتسمت جميع أسئلته بوضوح المطلوب.

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