طلب عاجل لوزيرة التضامن من أصحاب المعاشات

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طالبت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أصحاب المعاشات بالاستعلام عن العلاوات الخمس قبل التوجه لمكتب التأمينات.


وأوضحت وزير التضامن، أن الانتهاء من الاستعلام يحافظ على التباعد الاجتماعي في المقام الأول وحفاظا أيضًا على تركيز الموظف ولضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطن.

وشرحت نيفين القباج وزيرة التضامن ، في تصريحات صحفية لها اليوم، تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وصرف العلاوات الدورية للعام المالي الجديد 2020 /2021.

وقالت القباج إن صرف العلاوات الخمس كان وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وسيتم صرفها في دفعات ربع سنوية بتكلفة تصل إلى 28 مليار جنيه.

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