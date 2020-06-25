تطاول على الملك سلمان.. أمير سعودي يفاجئ "بن بريك" بهذا الأمر

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أخبار السعودية

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سطام

هاني بن بريك

وجه الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود عدة رسائل واضحة لهاني بن بريك نائب رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك عقب كتابة الأخير تدوينة يتهم فيها الرياض بأنها تأوي حكومة إخوانية.

وأضاف سطام بن سعود في رده على بن بريك: "كلامك عن استخفافهم للسعودية مردود عليه فنحن نتعامل بحكمة مع جميع الأطراف لمصلحة اليمن وليس من أجل تحقيق مصالح ضيقة لفرد هنا أو هناك، ويجب أن تعرف أن السعودية قدمت العشرات من الشهداء من أجل حماية اليمن وشعبه وليس من أجل مناكفات بين طرفين تركوا عدوهم الأساسي وتقاتلوا وهذا قمة الفشل".

وكان بن بريك كتب قائلا: "الحكومة الإخونجية اليمنية من الرياض وفي ضيافة السعودية تستخف بالسعودية ملكا وولي عهد وشعبا على مرأى ومشهد العالم، منذ توقيع اتفاق الرياض ومماطلتها فيه وصولا لغزو الجنوب وتسليم الشمال للحوثي، وأخيرا خرق اتفاق إطلاق النار الذي بدوه.. ورجال الجنوب سيقومون بالواجب والحرج مرفوع" .

وأضاف بن بريك في ر ده على الأمير سطام: "حياك سمو الأمير ومرحبا مليون وصدقت والله فيما قلت إن قمة الفشل أن يترك الحوثي ونقتتل، ولكننا يا صاحب السمو لم نتركه سل الجبهات كلها من يقاتل الحوثي ومن ترك له المدن والجبهات وولى الأدبار، يا صاحب السمو قدمنا الألوف من الشهداء وسنقدم لوطننا ولمشروع العرب بقيادة السعودية . شاكر مرورك".

ليرد عليه الأمير سطام: "أخ هاني أنا لست هنا بصدد إنكار تضحيات أي طرف من الأطراف، لكن يجب أن تدرك جميع الأطراف المختلفة أنه يجب تغليب مصلحة اليمن وشعبه خاصة مع وجود العدو المتمثل بالحوثي الذي يمثل خطراً على الجميع، في رأيي المعركة الآن مع الحوثي وبعد الانتهاء منها فطاولة الحوار تجمع الجميع وليس السلاح".


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