جماهير مانشستر سيتي مصدومة من صلاح بسبب تصريجه المفاجئ

25 يونيو 2020 - 08:05 ص

أثار النجم المصري محمد صلاح موجة جديدة من الجدل بعد تصريحاته المفاجئة بشأن مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.



وفي أعقاب فوز ليفربول على كريستال بالاس بسباعية في مباراة سجل فيها المصري ، سئل صلاح عن مشاهدته لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي المنافس المباشر لليفربول.



و رد صلاح على السؤال قائللا: لا لن أشاهد المباراة .. سوف أقضي هذا الوقت في اللعب مع ابنتي.



وأثارت هذه التصريحات حفيظة بعض جماهير السيتي وتشيلسي من العرب الذين يهتمون لرأيه.

