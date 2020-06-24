تحذير عاجل: مطهرات اليد يمكن أن تسبب كارثة داخل السيارات

24 يونيو 2020 - 09:57 م



حذرت هيئة الرعاية الصحية في إنجلترا (NHS)، من أن مطهرات اليد يمكن أن تشتعل فيها النار إذا تركت داخل السيارة أثناء الطقس الحار.



يأتي ذلك مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 31 درجة مئوية اليوم، مما يجعله اليوم الأكثر سخونة في السنة حتى الآن، مما دفع مسؤولي الصحة في بريطانيا إلى إصدار نصائح عاجلة.



إذ أنه عندما يصبح معقم اليدين الكحولي ساخنًا، فإنه يطلق أبخرة قابلة للاشتعال يمكن أن تشتعل فيها النيران بسهولة، وفق موقع (NottinhgamshireLive).



ويمكن للمطهر الذي يحتوي على الكحول أن يطلق أبخرة قابلة للاشتعال، يمكن أن تشتعل بسهولة عندما تصبح ساخنة، إذا كانت هناك شرارة، مما يعني أن الكهرباء في السيارة يمكن أن تسبب حريقًا.



ومع وجود المزيد من الأشخاص الذين يحملون معهم الجل اليدوي بسبب فيروس كورونا، أصدرت هيئة الرعاية الصحية تحذيرًا من خطورة اشتعال النار فيها.



وقالت مجموعة التكليف السريري لـ (NHS) في كوفنتري: "لقد تلقينا عددًا من التقارير عن أن مطهر اليدين هو سبب الحرائق داخل السيارات في الطقس الحار الذي تشهده المملكة المتحدة حاليًا".



وأضافت: "يتم تسخين مطهر كحول اليد مما يؤدي إلى إطلاق أبخرة قابلة للاشتعال".



وكانت ولاية إلينوي الأمريكية، شهدت اشتعال النيران داخل سيارة متوقفة، بسبب زجاجة معقم تحتوي على الكحول، في ظل ارتفاع درجة الحرارة.



وقال قسم الإطفاء بمدينة واوكيجان التابعة للولاية، في منشور على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "يبدو أن النيران سببها زجاجة صغيرة من معقم اليد تركت داخل السيارة"، محذرًا السائقين من هذا السلوك.



ونقلت شبكة "فوكس نيوز" عن قسم الإطفاء، قوله إن زجاجة المعقم كانت تحتوي على الكحول بنسبة 80 بالمائة، وتركت تحت أشعة الشمس المباشرة.



وأضاف قسم الإطفاء بمدينة واوكيجان: "يبدو أن ضوء الشمس الساطع نفذ إلى المعقم وكان كافيًا لإشعال الحريق"، ونشر صورًا لأجزاء منصهرة ومتفحمة داخل السيارة.



ووفقًا لمقطع فيديو نشرته الجمعية الوطنية الأمريكية للوقاية من الحرائق، فإن "مطهر اليدين قابل للاشتعال بالتأكيد، لكنه لا يزال يتطلب مصدرًا لبدء الحريق".



وأكدت منظمة الصحة العالمية، مستندة إلى دراسة أجريت عام 2007، أن مخاطر الحريق من جراء معقم اليدين "منخفضة للغاية".



