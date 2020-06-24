كرم جبر بديلًا لـ مكرم محمد أحمد في رئاسة "الأعلى للإعلام"

24 يونيو 2020 - 08:26 م

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارات جديدة بإعادة تشكيل الهيئات المختصة بالإعلام.

ونشرت الجريدة الرسمية القرارات، التي استبدلت رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، مكرم محمد أحمد، برئيس الهيئة الوطنية للصحافة السابق، كرم جبر الذي شغل منصبه السابق عبد الصادق الشوربجي.

ودخل الإعلامي نشأت الديهي إلى تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما دخلت الإعلامية ريهام السهلي إلى تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام.

وأول أمس قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إعداد مذكرة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بخصوص "الاعتداء الذي قام به موظفو وزارة الدولة للإعلام على مكاتب المجلس بدعم من موظفي الأمن".

وقال المجلس في مذكرته، إن "العمل توقف تماما بسبب هذه الاعتداءات واقتحام الغرف والقاعات وتغيير مفاتيحها والاستيلاء على مكاتبها وما بداخلها".

وأشار المجلس إلى أن "الاعتداءات من جانب موظفي وزارة الدولة للإعلام، تسيء للدولة المصرية وتهدد استقلالية المجلس"، مطالبا رئيس الوزراء بـ"التدخل الفوري في هذه الواقعة المشينة حفاظا على هيبة الدولة واستمرارا لعمل المجلس".

ولفت المجلس إلى أن "سلوك الوزير واستخدامه لموظفي الأمن يعد تدخلا تسبب في إيقاف عمل المجلس وتصرفا مشينا يسيء للحكومة".

وإليكم القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية: