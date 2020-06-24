» اليوم.. الشمس تبتسم في الغروب "ظاهرة نادرة"

24 يونيو 2020 - 04:59 م

ينتظر عشاق التصوير الفوتوغرافي في الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم الأربعاء، ظهور واحد من أجمل التضاريس المميزة على سطح القمر والتي تسمى منطقة "مير كريسيوم" أو "بحر الشدائد".

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة في تقرير أن هذه المنطقة عندما تكون في وضعية مناسبة بالنسبة للراصد على سطح الأرض، تبدو كوجه يبتسم عند رؤيتها من خلال التلسكوب، وإن كانت في الحقيقة مجرد شكل عشوائي.

وأوضح التقرير أن "وجه المبتسم" يظهر عندما تكون منطقة "مير كريسيوم" في مجال الرؤية وضوء الشمس يعبر فوق الحافة الجبلية، يضيء التلال المتقوسة التي تشبه الفم وأسفل الفوهتين اللتين تمثلان العينين، مشيرا إلى أن هذا المنظر يتكرر في بداية كل شهر قمري.

يذكر أن العالم شهد مؤخرا كسوفا حلقيا للشمس تزامن مع نهاية شهر شوال، وهي ثالث ظاهرة من ظواهر الخسوف والكسوف خلال عام 2020.