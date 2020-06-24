الزمالك يدعم صفوفه بـ 5 صفقات سوبر

24 يونيو 2020 - 12:39 م

حسم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، صفقتين جدد لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.

وأضاف "منصور" خلال تصريحات لقناة "الزمالك": "الزمالك حسم صفقتين جدد من العيار الثقيل، لم نتحدث عن الأمر قبل أن نحسم بشكل رسمي وهو ما حدث بالفعل، ليصبح عدد الصفقات التي حسمها الزمالك 4 صفقات جديدة سوبر".

وواصل رئيس النادى تصريحاته قائلا: يتبقى صفقة واحدة نعمل على حسمها، وبعدها سيتم الإعلان عن الصفقات بشكل رسمي في بداية الموسم.