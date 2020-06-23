«العرابي»: إثيوبيا ضربت بكل المواثيق عرض الحائط

23 يونيو 2020 - 10:00 م

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن ملفيّ ليبيا وإثيوبيا أهم من كل الملفات المطروحة على الساحة حتى لو كان فيروس كورونا.

وأضاف "العرابي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، الذي يذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن دولة إثيوبيا ضربت بعرض الحائط كل الاتفاقات والمواثيق، ونحن في منعطف غريب حاليا.



وأوضح أنه بالنسبة للملف الليبي، كان ينتظر أن يصدر قرارًا صريحًا من الجامعة العربية، يدين التدخل الأجنبي في ليبيا، لافتًا إلى أن ما صدر لا يليق بالحدث ويعكس رسالة خاطئة تصل لتركيا بإبقاء الحال على ما هو عليه.



وتابع أنه كان يتوقع أيضًا أن تعلن الجامعة العربية موقفًا عربيًا موحدًا في ملف سد إثيوبيا، بعد التأخر وإدانة صريحة، ولكن لم يحدث أي ضغط على إثيوبيا أو مساندة؛ خاصة أنه ملف وجودي لمصر.



وتوقع "العرابي"، أن ينعقد مجلس الأمن قبل ملء السد الإثيوبي، ولكن القرار غير مضمون توقيته، مؤكدا أن الدبلوماسية المصرية عليها مسئولية كبيرة وتبذل جهدا قويا.



وأضاف أنه من المشين أن يصمت حلف الناتو على الاعتداءات التركية في ليبيا؛ خاصة أن تركيا عضوًا في الحلف، وأن تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون جاءت متأخرة رغم أنها في محلها.

