الحكومة تكشف موقف موظفي الدولة بعد القرارات الجديدة

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موظفين

قرارات

عودة العمل

كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، موقف موظفي الدولة من حيث العودة للعمل بكامل الطاقة الطبيعية أم استمرار تقليل الأعداد.

وقال إن قرار رئيس الوزراء بشأن الموظفين ما زال ساريا مع منح الوزراء سلطة تخفيض الأعداد، مضيفا أن رئيس الوزراء منح كل وزير سلطة تحديد الأعداد في كل مؤسسة.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزارء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن المحليات فى كل المحافظات هى المختصة بتطبيق قرارات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مضيفا أن سيكون هناك حملات تفتيش مفاجئة على المقاهى والمطاعم ودور السينمات.

وتابع نادر سعد، أن استمرار غلق الحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة، وعودة الصلوات الخمس بالمساجد اعتبارا من السبت مع تعليق الصلوات الرئيسية، وليست كل المساجد ستفتح للصلاة فى نفس التوقيت ووزارة الأوقاف هى من ستحددها، وكذلك هناك إجراءات احترازية على المسلم اتباعها خلال ذهابه لأداء الصلاة فى المسجد، مؤكدا أنه سيفتح الشواطئ الخاصة بالفنادق والقرى السياحية لأن عدد مرتديها أقل من الشواطئ العامة.

وأوضح أن عودة النشاط الرياضى والمسابقات وفى مقدمتها مسابقة الدورى العام قرار دولة، والدولة قررت عودة النشاط الرياضى، مضيفا أنه لن يمنع أى عضو من الدخول لأى نادٍ ولكن نسبة الـ25% تطبق على المنشآت داخله.


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