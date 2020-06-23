إصابة نوفاك ديوكوفيتش نجم التنس بفيروس كورونا

23 يونيو 2020 - 02:31 م

أعلن الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في التنس، اليوم الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا المستجد.









وقال ديوكوفيتش في بيان رسمي، إن نتيجة خضوعه لفحص فيروس كورونا جاءت إيجابية.







