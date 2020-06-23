الجامعة العربية تتمسك برفض الحل العسكري فى ليبيا

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متابعات- الدويني فولي

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ليبيا

الجامعة العربية

أطلاق النار

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أنه لا سبيل لحل الأزمة الليبية إلا بتسوية سياسية، مشددًا على موقف الجامعة الرافض بشكل مطلق لأية حلول عسكرية.

وأكد أبو الغيط، إدانته لكل أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية في هذا البلد العربي، وقرارات مجلس الجامعة واضحة وثابتة في هذا الخصوص، وهي أكثر وضوحًا فيما يخص التدخلات الإقليمية الأوسع في الشئون الداخلية للدول العربية؛ والرفض المطلق لأية حلول عسكرية للوضع الليبي، موضحا أن الخيار العسكري لن يحقق أي انتصارًا لأي طرف، ولن يحقق العمل العسكري سلامًا أو يُرسي استقرارًا على كامل التراب الليبي.

جاء ذلك في كلمته أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الذي عقد اليوم على المستوى الوزاري في دورته غير العادية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

ولفت إلى أنه لا سبيل سوى الحل السياسي الشامل لتسوية الأزمة الليبية بكل جوانبها، وبشكل يعالج جذور الأسباب التي ساهمت في إذكاء الصراع وتعميق الخلاف، وذلك عبر عملية سياسية جامعة، بمساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، تحت الرعاية الأصيلة للأمم المتحدة، على النحو الذي تؤكد عليه قرارات الجامعة، وتوافقت عليه الأطراف المشاركة في مسار برلين، واعتمده مجلس الأمن.

وقال أبو الغيط إن الهدف المباشر الذي يجب أن نسعى إليه، كما سعينا دائمًا منذ أبريل 2019، هو إيقاف القتال وخفض حالة التصعيد العسكري الخطيرة في الميدان، والتوصل إلى تهدئة فورية على كل خطوط المواجهة وخاصة حول سرت، ومن ثم تمكين الأطراف الليبية من تجديد انخراطها في مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة التي ترعاها البعثة الأممية للوصول إلى اتفاق رسمي وشامل ودائم لوقف إطلاق النار في جميع أرجاء البلاد.

وأشار إلى أن أي ترتيبات لوقف إطلاق النار لن تنجح أو تصمد طويلًا على الأرض ما لم تكن مصحوبة بالتزامات وأحكام واضحة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، وتفكيك وتسريح الميليشيات المسلحة التي تعمل كلها خارج سلطة الدولة، والحيلولة دون استمرار التدخلات العسكرية الأجنبية التي لا تهدف إلا لتحقيق أطماع ومصالح القائمين عليها.

ويشارك وزير الخارجية سامح شكري، حاليا -عبر تقنية الفيديو كونفرنس- في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي تُعقد بطلب من جمهورية مصر العربية.

أعلن ذلك المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية اليوم، الثلاثاء، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

ومن المنتظر أن يبحث الاجتماع تطوّرات الأوضاع في ليبيا وملفّ سدّ النهضة الإثيوبي

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