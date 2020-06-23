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عودة المصريين العالقين في الخارج على 43 رحلة جوية

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متابعات- أمينة عبد العال

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 يشهد اليوم مطار القاهرة الدولي استقبال 43 رحلة جوية على مدار ساعات اليوم ما بين رحلات دولية وداخلية وخاصة تقل حوالي 5395 راكبا مصريا من العالقين في الخراج منذ تعليق رحلات الطيران إلى مصر بسبب فيرسو "كورونا" المستجد .

وحسب المصادر الرحلات المقبلة ستصل من العديد من الدول من بينها سلطنة عمان والسعودية والإمارات  والأردن واليمن وقطر وتتم علي شركات طيران دولية وعربية ومصر للطيران بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، حسبما نشرت "صدي البلد".

وسيخضع جميع ركاب الرحلات المقبلة من الخارج إلي الفحص الطبي داخل صالة المطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار و يتم السماح لهم بالمغادرة إلي منازلهم لقضاء مدة العزلالمنزلي 14 يوما .


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