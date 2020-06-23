» السعودية.. فريق بحثي يتوصل لمادة تقضي على كورونا في 30 ثانية

23 يونيو 2020 - 09:38 ص

كشفت صحيفة أنحاء السعودية، عن أن دراسة علمية أجراها فريق من الباحثين بجامعة أم القرى توصلت إلى استخلاص مادة نباتية غير ضارة للقضاء على فيروسات كورونا، وذلك باستخدامها لتطهير الأسطح والأجسام الصلبة والأرضيات من الفيروسات والميكروبات الممرضة خلال 30 ثانية.





وأضافت الصحيفة، أن فريقا بحثيا من جامعة سعودية توصل إلى مادة يمكنها القضاء على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 30 ثانية فقط.





وأظهرت الدراسة قدرة فعالية المادة النباتية المستخلصة في القضاء على فيروس كورونا والفيروسات المشابهة بمعدل سُميِّة (صفر) على الخلايا من عينة الدراسة، وأثبت المشروع البحثي بأن المادة آمنة وغير ضارة وليس لها أي تأثيرات جانبية على الخلايا الحية.





وقال سامي أشقر رئيس الفريق البحثي، إنه تم إيداع طلب براءة اختراع بتسجيل المادة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن المادة النباتية المستخلصة أثبتت قدرتها في الحد من انتشار الفيروسات، والبكتيريا المستعصية أو ما يعرف بالبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية التي هي المسبب الأول لعدوى المستشفيات القاتلة مثل بكتيريا (CRPA) أو (MRSA).



