كلها 3 أسابيع .. أديب يزف بشرى سارة للمصريين

23 يونيو 2020 - 09:21 ص

زف الإعلامي عمرو أديب، بشرى سارة للمواطنين بشأن علاج فيروس كورونا، قائلا: "لو العالم بيشتغل على 5 أصناف من الأدوية كان عندنا 2 منهم في مصر، ودلوقتي بدأنا تصنيع الباقي".







وقال خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: إن مصر سيتوفر بها أصناف الأدوية الفعالة التي تستخدم في علاج مصابي كورونا على مستوى العالم خلال 3 أسابيع.







وأوضح الإعلامي عمرو أديب، أن الفيتامينات التي تدخل في بروتوكول علاج مصابي كورونا تصنع محليا، معقبا: "كل حاجة موجودة وده خبر كويس".







وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 397 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15133 حالة حتى أمس.

