الإبراشي يتعرض لموقف محرج للغاية.. ومذيعات القناة ينقذن الموقف

23 يونيو 2020 - 08:29 ص

تعرض الإعلامي وائل الإبراشي، لموقف محرج على الهواء، بعد أن أصيب بـ"كحة" خلال تقديم برنامجه" التاسعة".







وتدخلت مذيعات القناة الأولى لإنقاذ الموقف من جانبهن، بإدارة الحلقة لحين استعادة الابراشي، صحته.







وداعبن من جانبهن الإبراشي، حيث قالت إحداهن: أنت عامل إجراءات احترازية ولابس الماسك من أول ما دخلت"، فيما رد قائلًا: "الواحد بقى يخاف".

