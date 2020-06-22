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"سعفان": الإصلاح الاقتصادي كان سببًا في التصدي لـ "كورونا"

الحياة السياسية

محمد سعفان، وزير القوى العاملة
محمد سعفان، وزير القوى العاملة

المصريون ـ متابعات

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قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن تأثير جائحة كورونا على العالم كان قويًا وخاصة على دول أوروبا، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية كانت على مدار 6 سنوات تعمل على نقل الدولة المصرية إلى مصاف الدول العالمية والأوروبية من خلال الإصلاح الاقتصادي والتنمية  وبناء بنية تحتية قوية وجيدة، مما كان له الأثر البالغ في التصدي لجائحة كورونا ولم تتأثر بمثيلتها في الدول الأوروبية.
وأضاف "سعفان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، والمذاع على قناة "المحور"، مساء اليوم الاثنين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان له دورًا فعالًا وقويًا  في تغيير جزري للدولة ونقلها إلى مصاف الدول العالمية والاهتمام بالتنمية والعمالة غير المنتظمة بشكل خاص لأنها الأولى بالرعاية وظهر في أكثر من مناسبة وقبل جائحة كورونا وأكد على هذا الأمر.
وتابع: "خلال عام 2018 اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمالة غير المنتظمة وكذلك عند ظهور فيروس كورونا صرف منحة للعمالة غير المنتظمة لمدة ثلاثة شهور، كنوع من أنواع العون لهم، كذلك الدور المهم للرئيس السيسي ودوره الكبير لجميع الفئات في مصر وعلى رأسهم العمالة غير المنتظمة في ظل تفشي جائحة كورونا.
 وأوضح وزير القوى العاملة أنه من أهداف الدولة المصرية الرعاية للفئات الأكثر رعاية واحتياجًا في ظل تفشي جائحة كورونا وخاصة العمالة غير المنتظمة ودعمها رغم كل الظروف التى تمر بها الدولة.

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