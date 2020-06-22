توقعات بتسجيل صفر إصابة بكورونا في هذا الموعد

22 يونيو 2020 - 08:54 م

قال الدكتور أحمد شوقي، أستاذ الأمراض الصدرية، عضو اللجنة العلمية لعلاج كورونا، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا مرتفعة وأنه يتمنى أن لا تستمر هذه الزيادة حتى منتصف شهر سبتمبر.

وأضاف شوقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لا يمكن تحديد موعد ذروة إصابات فيروس كورونا في مصر إلا بعد انخفاض الأعداد، مؤكدًا أن "دخول الشتاء بنفس هذا المعدل من الإصابات يجعل الأعداد تتزايد بكثرة؛ لأن الفيروسات تنشط في فصل الشتاء".

وأكد أحمد شوقي أن "التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات يمنع من انتشار فيروس كورونا بشكل كبير".

وأكمل أحمد شوقي "مطلوب زيادة معدل شفاء المرضى، وعدم تسجيل إصابات كبيرة من أجل انخفاض الأعداد قبل شهر سبتمبر"، موضحا "نسعى للوصول إلى صفر إصابات بكورونا في سبتمبر".