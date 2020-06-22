  • الإثنين 22 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر08:56 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

توقعات بتسجيل صفر إصابة بكورونا في هذا الموعد

أرشيفية

"بي إن سبورت" تتوقف عن بث أحد الدوريات الخمس الكبرى

الكعبة المشرفة

عاجل.. السعودية تقصر إقامة الحج على هؤلاء فقط

ماري ترامب

كتاب جديد لابنة شقيق «ترامب» يكشف أسرارًا مثيرة.. والأخير يرد

مكرم محمد أحمد

"الأعلى للإعلام" يستنجد برئيس الوزراء من وزارة الإعلام

السعودية

انتهاء كورونا.. بشرى سارة من السعودية

ذعر في أوكرانيا.. شبح «تشيرنوبيل» يطل برأسه من جديد

ذعر في أوكرانيا.. شبح «تشيرنوبيل» يطل برأسه من جديد

إسرائيل

إسرائيل تعلن عن اسم الدولة الأخطر عليها في الشرق الأوسط

دبي

دبي تبدأ في استقبال السياح

الدولار

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم

توقعات بتسجيل صفر إصابة بكورونا في هذا الموعد

آخر الأخبار

كورونا
كورونا

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

بـ50 حالة.. قفزة في إصابات كورونا بفلسطين

#

4757 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

#

السعودية.. إصابة 15مواطنا بكورونا في مناسبة عائلية

#

رسميًا.. عودة النشاط الرياضي بمصر في هذا الموعد

مصر

الصحة

إصابات

صفر

كورونا

قال الدكتور أحمد شوقي، أستاذ الأمراض الصدرية، عضو اللجنة العلمية لعلاج كورونا، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا مرتفعة وأنه يتمنى أن لا تستمر هذه الزيادة حتى منتصف شهر سبتمبر.

وأضاف شوقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه لا يمكن تحديد موعد ذروة إصابات فيروس كورونا في مصر إلا بعد انخفاض الأعداد، مؤكدًا أن "دخول الشتاء بنفس هذا المعدل من الإصابات يجعل الأعداد تتزايد بكثرة؛ لأن الفيروسات تنشط في فصل الشتاء".

وأكد أحمد شوقي أن "التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات يمنع من انتشار فيروس كورونا بشكل كبير".

وأكمل أحمد شوقي "مطلوب زيادة معدل شفاء المرضى، وعدم تسجيل إصابات كبيرة من أجل انخفاض الأعداد قبل شهر سبتمبر"، موضحا "نسعى للوصول إلى صفر إصابات بكورونا في سبتمبر".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

على هامش المظلومية الإثيوبية

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» كورونا.. إيطاليا تسجل أدنى حصيلة وفيات من مارس
» الهند.. ارتفاع إصابات ووفيات كورونا
» الغيرة القاتلة.. قتل عشيقته السابقة ليثبت حبه لصديقته
» وفاة حالتين وضبط محاضر غش بامتحانات الثانوية الأزهرية
» كورونا بإفريقيا.. الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر
» فتاة تختطف رجلاً وتجبره على خلع ملابسه
» 8 علامات على نقص فيتامين د تزيد من خطر الوفاة بكورونا
» فلسطين تسجل 82 إصابة جديدة بكورونا
» مفاجأة.. «المثلوثى» يماطل في التوقيع للزمالك
» اتحاد اليد يعلن إلغاء الموسم دون تحديد بطل
» أزمة مالية طاحنة تضرب صفوف "المقاصة"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:15 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية