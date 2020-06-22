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كوريا الشمالية تتوعد بإسقاط 12 مليون منشور دعائي في الجنوب

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

فتحي مجدي

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تعهدت كوريا الشمالية بإرسال 12 مليون منشور دعائي إلى كوريا الجنوبية في ظل الخلاف المحتدم بين الجانبين.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إنه تمت طباعة 12 مليون منشور من جميع الأنواع، في مؤسسات النشر والطباعة على جميع المستويات في العاصمة.

وأضافت أن معدات ووسائل مختلفة لتوزيع المنشورات، بما في ذلك أكثر من 3 آلاف بالون من أنواع مختلفة، قادرة على نشر المنشورات في عمق كوريا الجنوبية.

ولم تذكر الوكالة موعد إرسال المنشورات، لكن يبدو أن كوريا الشمالية سترسل المنشورات في غضون بضعة أيام. ويرى البعض أنها سترسل المنشورات يوم 25 يونيو بمناسبة الذكرى السنوية السبعين للحرب الكورية.

وهددت بيونج يانج بإرسال منشورات دعائية إلى الجنوب، انتقامًا من فشله في منع المنشقين الشماليين والنشطاء الآخرين من إرسال منشورات مناهضة لكوريا الشمالية، على الرغم من اتفاق القمة عام 2018 الذي يحظر مثل هذا النشاط.

والسبت، أعربت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية عن أسفها إزاء خطة كوريا الشمالية لإرسال منشورات، وطالبت بيونغ يانغ بسحب خطتها على الفور، واصفة ذلك بأنه يمثل انتهاكا لاتفاق القمة بين الكوريتين.

ورفضت جبهة الوحدة لكوريا الشمالية التي تتعامل مع الشؤون بين الكوريين، الطلب، وقالت إنها لا تنوي إلغاء أو تعديل خطة إرسال المنشورات، واصفة اتفاقية القمة بأنها "وثيقة ميتة".

يأتي ذلك في ظل احتدام الخلاف في شبه الجزيرة الكورية، بعد أن فجرت كوريا الشمالية مكتب اتصال مشترك، وهددت بالقيام بعمل عسكري ضد المنشقين في الجنوب الذين يرسلون منشورات مناهضة للشمال عبر الحدود.

وشنت الكوريتان اللتان ما زالا من الناحية الفنية في حالة حرب مع انتهاء الصراع بين عامي 1950 و 1953 دون معاهدة سلام، حملات منشورات لعقود لكنهما اتفقتا على وقف "جميع الأعمال العدائية" في اتفاق السلام لعام 2018.

واستخدمت بيونج يانج في الماضي البالونات والطائرات المسيرة لإسقاط منشوراتها المناهضة للجنوب.

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