فنانة شهيرة تعتزل بشكل مفاجئ بعد ساعات من اعتزال إنجي خطاب

22 يونيو 2020 - 04:03 م

أعلنت فنانة شهيرة اعتزالها المجال الفني، وذلك بعد ساعات من إعلان الفنانة إنجي خطاب، دون إبداء الأسباب التي دفعتها لذلك.

حيث أعلنت الفنانة داليا ابراهيم عن اعتزالها التمثيل، وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :"قررت الاعتزال بعد 40 مسلسل، و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة، و3 أفلام طويلة، وعدد من الدوبلاج وشكرا".

وأصيب جمهور الفنانة بالصدمة خاصة أن الفنانة إنجي خطاب أعلنت الاعتزال هي الأخرى متسائلين عن سر هذه القرارات بشكل مفاجئ.

ومن أبرز الأعمال التي قدمتها الفنانة داليا ابراهيم مسلسل "كناريا وشركاه" وفيلم "كلمنى شكرا".

وكانت الفنانة إنجى خطاب، أعلنت اعتزالها نهائيا التمثيل، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وهو ما أثار حالة من الجدل الواسع.

وعملت إنجي خطاب على مدار سنوات بين السينما والتليفزيون، فقدمت عدة أفلام ومسلسلات منها الحصان الأسود مع أحمد السقا وأهل كايرو مع خالد الصاوى وكندة علوش ورانيا يوسف والجزء الثالث من "نصيبى وقسمتك" وفيلم ركلام.



