» مفاجأة.. «المثلوثى» يماطل في التوقيع للزمالك

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كشفت تقارير صحفية تونسية، دخول أحد الأندية التركية في سباق الحصول على خدمات حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكر موقع "تونس الرقمية" أن إدارة نادي الزمالك أرسلت نسخة من العقود للمثلوثي من أجل التوقيع عليها بعد الاتفاق على كل التفاصيل من حيث المدة و القيمة المالية.

وأضاف الموقع أن اللاعب يماطل في التوقيع مع الزمالك رغم انتهاء عقده مع فريق عاصمة الجنوب وأحقيته في التوقيع لأي ناد في صفقة انتقال حر.

وأوضح التقرير أن اللاعب التونسي ينتظر عرضًا من أحد الأندية التركية وفي حالة عدم وصوله لاتفاق مناسب سيوقع على عقود انتقاله للقلعة البيضاء.


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