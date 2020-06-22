4 ملفات هامة على طاولة اجتماع لمجلس الأهلى

محمد عبد الحارس
يعقد مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب اجتماعا ظهر غد الثلاثاء عبر خاصية «فيديو كونفرانس»، لمناقشة عدد من الأمور الخاصة بالنادى.
ويأتى فى مقدمتها استعراض الموقف من استئناف النشاط الرياضى والإجراءات التى اتخذها النادى للحفاظ على سلامة لاعبيه وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية التى حددتها وزارتى الصحة والشباب والرياضة.
ويناقش المجلس التصور المقدم من قبل أعضاء المجلس للخروج من الأزمة المالية فى ظل توقف النشاط الرياضى واستعراض الموقف المالى للنادى خلال الفترة القادمة.
كذلك يستعرض المجلس الأعمال الإنشائية فى فرعى الشيخ زايد والتجمع الخامس والتى تواصلت خلال الفترة الماضية دون توقف.
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