» مفاجأة.. تأثير السوائل الدافئة على فيروس كورونا

22 يونيو 2020 - 01:41 م









أكدت الدكتورة هناء سرور، رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، أن اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، يقلل من احتمالية العدوى، وإذا انتقلت العدوى تكون بسيطة.





وأضافت "هناء"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العزل المنزلي مهم جدا، وإذا تم تطبيقه بصورة سليمة ستتحسن الأمور سريعا، منوهة بأنه يجب أن تكون غزفة العزل جيدة التهوية، ولا ينصح بتشغيل التكييف بها.







ونصحت رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، المصابين بشرب 3 لتر يوميا، وتناول العسل والليمون وحبة البركة، منوهة بأن شرب السوائل الدافئة يقلل من لزوجة الفيروس في الجهاز التنفسي، وسرعة التخلص منه.







وأوضحت أن العزل المنزلي للحالات البسيطة أفضل من العزل بالمستشفيات، منوهة بأنه حال عدم انخفاض درجات الحرارة لمدة 3 أيام مع تناول المخفضات، أو الشعور بألم في الصدر وضيق في التنفس يجب على المريض التوجه للمستشفى.

