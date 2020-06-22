  • الإثنين 22 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر01:52 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمود الخطيب

4 ملفات هامة على طاولة اجتماع لمجلس الأهلى

الشيخ خالد الجندي

"الجندي": امتحان الثانوية العامة نموذج من يوم الحساب

الاهلى

حقيقة إصابة 2 من لاعبي الأهلى بـ "كورونا"

مرتضى منصور

مرتضى منصور :"ما يحدث بالجبلاية "تهريج"

لقاح أمريكى يعالج من فيرس " كورونا "

يحمي من الفيروس عامين.. معلومات مثيرة عن اللقاح الروسي لكورونا

الإعلامي عمرو أديب

سد النهضة لو انهار الميه هتبقي فوق كوبري قصر النيل

حالة الطقس

تصريحات هامة من الأرصاد عن طقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الديهي

"الديهي" يعلن خضوعه للعزل المنزلي

صورة من الفيديو

شاهد.. لحظة دفن أحمد راضي في مقابر ضحايا كورونا

الكنيسة الكاثوليكية

الكنيسة الإنجيلية تعلن دعمها لقرارات السيسي

مفاجأة.. تأثير السوائل الدافئة على فيروس كورونا

آخر الأخبار

كورونا
كورونا

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

إسرائيل تبتكر كمامة بالشحن تقضي على فيروس كورونا

#

دراسة يابانية تكشف مفاجأة عن فيروس كورونا

#

مفاجأة.. أعراض يسببها فيروس كورونا بعد الشفاء منه

#

رئيس الوزراء التونسي يعلن انتصار بلاده على "كورونا"



أكدت الدكتورة هناء سرور، رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، أن اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، يقلل من احتمالية العدوى، وإذا انتقلت العدوى تكون بسيطة.

وأضافت "هناء"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العزل المنزلي مهم جدا، وإذا تم تطبيقه بصورة سليمة ستتحسن الأمور سريعا، منوهة بأنه يجب أن تكون غزفة العزل جيدة التهوية، ولا ينصح بتشغيل التكييف بها.

ونصحت رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، المصابين بشرب 3 لتر يوميا، وتناول العسل والليمون وحبة البركة، منوهة بأن شرب السوائل الدافئة يقلل من لزوجة الفيروس في الجهاز التنفسي، وسرعة التخلص منه.

وأوضحت أن العزل المنزلي للحالات البسيطة أفضل من العزل بالمستشفيات، منوهة بأنه حال عدم انخفاض درجات الحرارة لمدة 3 أيام مع تناول المخفضات، أو الشعور بألم في الصدر وضيق في التنفس يجب على المريض التوجه للمستشفى.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

على هامش المظلومية الإثيوبية

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مفاجأة.. تأثير السوائل الدافئة على فيروس كورونا
» الجريدة الرسمية تنشر قرار استمرار وقف تصدير المستلزمات الطبية 3 أشهر
» المالية تصدر دليل موحد للتفتيش على الوحدات الحسابية
» سيدة تطلب الطلاق عقب 16 يومًا من الزواج.. بعد مفاجأة
» الكشف عن أفران وسور ضخم من الطوب اللبن من العصر الروماني والمتأخر
» الفنانة إنجي خطاب: قررت اعتزال التمثيل الموهبة وحدها لا تكفي
» غدا.. اليوم الدولي للأرامل بشعار " كوفيد 19 "
» "كلوب" يكشف سر غياب "صلاح" أمام إيفرتون
» أول تعليق من "الدرع" بعد تجديده للزمالك
» البورصة تربح 2.1 مليار جنيه في 10 دقائق
» 85 ألف طالب أزهري يؤدون مادة الفقه وسط إجراءات مشددة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية