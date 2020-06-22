  • الإثنين 22 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر01:50 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمود الخطيب

4 ملفات هامة على طاولة اجتماع لمجلس الأهلى

الشيخ خالد الجندي

"الجندي": امتحان الثانوية العامة نموذج من يوم الحساب

الاهلى

حقيقة إصابة 2 من لاعبي الأهلى بـ "كورونا"

مرتضى منصور

مرتضى منصور :"ما يحدث بالجبلاية "تهريج"

لقاح أمريكى يعالج من فيرس " كورونا "

يحمي من الفيروس عامين.. معلومات مثيرة عن اللقاح الروسي لكورونا

الإعلامي عمرو أديب

سد النهضة لو انهار الميه هتبقي فوق كوبري قصر النيل

حالة الطقس

تصريحات هامة من الأرصاد عن طقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الديهي

"الديهي" يعلن خضوعه للعزل المنزلي

صورة من الفيديو

شاهد.. لحظة دفن أحمد راضي في مقابر ضحايا كورونا

الكنيسة الكاثوليكية

الكنيسة الإنجيلية تعلن دعمها لقرارات السيسي

"الجندي": امتحان الثانوية العامة نموذج من يوم الحساب

الحياة السياسية

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تصريحات عاجلة من التعليم عن امتحانات الثانوية العامة

#

تأييد عارم من طلاب الثانوية العامة لقضية "الطباخ"

#

معلومة مهمة من "تعليم البرلمان" بشأن امتحانات الثانوية العامة

#

بشرى سارة من التعليم لطلاب الثانوية العامة

دي إم سي

الثانوية العامة

الجندى



ناشد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الجميع بالدعاء طلاب الثانوية، قائلا: "هم الآن يواجهون 3 محن أولها شدة درجة الحرارة وضغط وتحصيل المناهج الدراسية، بالإضافة إلى جائحة كورونا التي يمر بها العالم ".

وأضاف خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي إم سي":"كلمة امتحان تأتي من المحنة مؤكدا أن امتحانات الثانوية هي أول خطوة في الحياة العملية".

وتابع: "هذا الجيل هو أعلى تفكيرا وأعظم حرية من الأجيال السابقة والمحنة التي يمر بها الطلاب تأخذ من سيئاتهم وتضيف لحسناتهم و لا يستطيع أحد مساعدتهم في تلك المحنة إلا الله سبحانه وتعالى"، معقبا: "لجنة الامتحان الثانوية هي نموذج صغير من يوم الحساب ".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

على هامش المظلومية الإثيوبية

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مفاجأة.. تأثير السوائل الدافئة على فيروس كورونا
» الجريدة الرسمية تنشر قرار استمرار وقف تصدير المستلزمات الطبية 3 أشهر
» المالية تصدر دليل موحد للتفتيش على الوحدات الحسابية
» سيدة تطلب الطلاق عقب 16 يومًا من الزواج.. بعد مفاجأة
» الكشف عن أفران وسور ضخم من الطوب اللبن من العصر الروماني والمتأخر
» الفنانة إنجي خطاب: قررت اعتزال التمثيل الموهبة وحدها لا تكفي
» غدا.. اليوم الدولي للأرامل بشعار " كوفيد 19 "
» "كلوب" يكشف سر غياب "صلاح" أمام إيفرتون
» أول تعليق من "الدرع" بعد تجديده للزمالك
» البورصة تربح 2.1 مليار جنيه في 10 دقائق
» 85 ألف طالب أزهري يؤدون مادة الفقه وسط إجراءات مشددة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية