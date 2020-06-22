تصريحات هامة من الأرصاد عن طقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

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كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال 72 ساعة القادمة، قائلا :"إن طقس اليوم يشهد تحسن ملحوظ في درجات الحرارة عن أمس".

وأضاف "شاهين" خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، إن درجة الحرارة أمس سجلت 40 درجة، واليوم انخفضت 4 درجات، موضحًا أن نشاط الرياح سينحصر على مناطق من جنوب سيناء ومحافظات الصعيد.

وتابع :"البلاد ستشهد خلال الـ72 ساعة المقبلة استقرارا في حالة الطقس، مضيفًا أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين 35 إلى 36 درجة على القاهرة، وتستمر من 27 إلى 29 درجة على السواحل الشمالية، وتتراوح ما بين 40 إلى 43 درجة على محافظات الصعيد".

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