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رانيا يوسف تثير ضجة بصور جريئة على البحر: "لمي فخادك"

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رانيا يوسف
رانيا يوسف

محمد فضل

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البحر

رانيا يوسف

صور جريئة

مدام رانيا

فخادك

عادت الفنانة ?رانيا يوسف إلى إثارة الجدل من جديد، بصور جريئة على شاطئ البحر.

ونشرت رانيا يوسف صورأ عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ظهرت وهي جالسة على الرملة وترتدي ملابس البحر، الأمر الذي أثار ضجة بين النشطاء خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا وحالة الرعب التي يعيش فيها الجميع بينما هي لا تبالي، حسب قولهم.

وتصدر هاشتاج "مدام رانيا "، الترند عبر تويتر وهاجم النشطاء الإطلالة التي وصفها معظم متابعيها بالجريئة، بينما أشاد أخرون بجمالها.

وقال أحد المعلقين ": صورة زى دى فيها رفع لأسعار المياه"، وعلق آخر :" فخادك يامدام رانيا بس علشان الطريق واقف"، وقال متابعة :" لو ربنا رزقك بشويه جمال هتعملي فينا أي؟؟!".

فيما علق آخر بالقول :" بصي يا طنط.... حضرتك مش حلوه... والاهم طالما حضرتك بتعرضي بضاعتك فى السوق...لازم تعرفي اهم قاعده... لما العرض بيزيد... قيمه السلعه بيقل.... لحد ما يوصل ببلاش...او ببلاش الا ربع زي ازمه البترول".


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