«المسابقات» تنتهي من إعداد جدول الدورى

محمد عبد الحارس
أنهى حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات، جدول الدورى الممتاز بعد قرار عودة المسابقات المحلية.
وقدم "الزناتي"، جدول بعض الأسابيع إلى اللجنة الخماسية تمهيدًا لاعتماده والإعلان عنه وإرساله إلى الأندية المشاركة.
وينتظر حسام الزناتي إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد استئناف مباريات دور نصف النهائى ونهائى دورى أبطال أفريقيا كي يتسنى له وضع بقية مواعيد جدول الدورى الممتاز.
وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أعلن عن عودة التدريبات يوم 20 يونيو الجارى على أن تستكمل مسابقة الدورى يوم 25 يوليو القادم.
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