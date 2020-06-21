ثانوية عامة.. 6 مدارس في شارع واحد "مجمع العمرانية".. ازدحام وتوتر

21 يونيو 2020 - 11:49 ص

شهد شارع مجمع مدارس العمرانية بمحافظة الجيزة حالة من التزاحم بسبب وجود 6 مدارس تستقبل طلاب الشعبة الأدبية من البنات والبنين في أول أيام امتحانات الثانوية العامة.

وسادت حالة من التوتر بين الطلاب الذين لم يستطيعوا الموازنة بين مراجعة الامتحان والمشاهد المزدحمة التي تحيط بهم، حسبما نشرت "الوطن".

والازدحام كان أمام حول مدارس أحمد عرابي الثانوية بنات ومدرستي الصديق ثانوي بنين ومدرستي مصطفي كامل وأحمد جمال الفقي.

جدير بالذكر أن اليوم يجري 652 ألفا و289 طالبا امتحانات الثانوية العامة في مادة اللغة العربية.