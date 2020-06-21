خبير: السيسي خلاص وضع النقط على الحروف

21 يونيو 2020 - 10:46 ص

ثمن اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية سابقًا، رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص الملف الليبي التي بثها للعالم في خطابه أمس، قائلًا: "أبناء القوات المسلحة وكل الشعب المصري كان سعداء برسائل الرئيس السيسي".







وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية المذاع على فضائية "العربية الحدث"، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الفترة الماضية أعطت مساحة للمشككين حول استعداد مصر للتعامل مع الملف الليبي وجاهزيتها والكثيرين دخلوا في نوبة من التشكيك، وتساءلوا هو الجيش المصري فين ؟ وهنسيب ليبيا كده؟"





وتابع: "خطاب الرئيس خلاص وضع النقط على الحروف، ولأول مرة كانت الرسائل واضحة ومباشرة للجميع أن أمن ليبيا هو أمن مصر وأن مصر لن تسمح بوجود إرهابيين على حدودها وكانت رسالته أكثر وضوحًا عندما حدد وعرف هذه الحدود وهي " سرت والجفرة".









