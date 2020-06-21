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عزل أول حالة بامتحانات الثانوية الأزهرية بلجنة خاصة
عزل أول حالة بامتحانات الثانوية الأزهرية بلجنة خاصة

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كورونا

لجنة خاصة

عزل طالب

معهد لجنة الدكتور طلعت السيد

قامت إدارة معهد لجنة الدكتور طلعت السيد لطلاب الثانوية الأزهرية في مدينة نصر بعزل أحد الطلاب داخل لجنة خاصة بعد ظهور الأعراض عليه من ارتفاع درجة الحرارة وغيرها من الأعراض التى دفعت إدارة المعهد لعزلة في لجنة خاصة.

 يأتي هذا عقب حرص إدارة المعهد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الدكتور المختص المتواجد في اللجنة أن غرفة العزل لها شروط خاصة ومنها أن تكون ذات مصدر تهوية طبيعي ولا يكون بها أكثر من ثلاثة طلاب.

وقامت إدارة المعهد بتوفير طبيب مختص داخل اللجنة لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب قبل الامتحانات، حرصا على سلامتهم.

وكان الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر قد أعلن أن عدد طلاب القسم الأدبي بنين 50602 وطلاب الأدبي فتيات 34633 بإجمالي 85235 بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وطلاب القسم العلمي فتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبا بالقسم العلمي.

بينما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالي عام 128495 طالبا سيتقدمون للامتحان بمختلف الأقسام بالثانوية الأزهرية لهذا العام.


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