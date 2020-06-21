» نائب محافظ المنيا عن إخراج مسنة من مستشفى: "خطأ إدارى"

21 يونيو 2020 - 09:43 ص

كشف الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، الستار عن واقعة تعامل المحافظة مع سيدة مسنة كانت أمام مستشفى حميات المنيا، قائلا: "الواقعة جاءت بعد وقوع خطأ إداري، المستشفى لعزل مصابي فيروس كورونا، ونظرًا لخلو السيدة من هذا الفيروس، تم إخراجها حفاظًا على حياتها".







وأضاف "أبو زيد "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي وائل الإبراشي أن الحفاظ على كرامة المواطن وحقه فى الحصول على الخدمة الصحية أمر يتم مراعاته بشكل أساسي.





وتابع: "هناك توجيهات بتقديم خدمة طبية تنال رضى المواطن، مشددا على أنه تمت محاسبة المسئول على الإهمال الإدارى الذى تسبب في إخراج سيدة مسنة من المستشفى.

