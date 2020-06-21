عداء سعودي يشعل مواقع التواصل.. وأمير سعودي يعلق

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العداء السعودي سعد شداد
العداء السعودي سعد شداد

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أخبار السعودية

عسير

والده

سعد شداد

سطام آل سعود

انتشر مقطع فيديو مؤثر للعداء السعودي سعد شداد، والذي يحمل والده على ظهره ويتجول به.

وحظي مقطع الفيديو للعداء السعودي بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث علق الأمير سعودي سطام بن خالد آل سعود: "ما قام به أخي العداء السعودي سعد شداد جسّد أجمل معاني بر الوالدين وذلك بحمله لوالده في منطقة عسير".

وأضاف الأمير سطام: جلست لتحمل والدك وارتفعت بذلك قدراً وقيمة واحتراماً لدى الجميع، أسأل الله أن يحفظك ويحفظ والدك وجميع المسلمين.

وفي تصريحات صحفية قال العداء السعودي سعد شداد السامري: "أتمنى أن يكون ما فعلته رسالة إيجابية للشباب، ليرفقوا ويبروا بوالديهم، خصوصاً إذا تقدم بهم العمر، فالمقطع الرائج الذي قام بتصويره أحد الأقارب حين تواجدنا في بللسمر، والشهيرة بالمدرجات الزراعية والتي لا تصلح معها عربة حتى يتمكن والدي من استخدامها والتنقل بها، وفوجئت بعدها بانتشار المقطع على منصات التواصل".

وأشار إلى أنها ليست المرة الأولى وليست الأخيرة أن أحمل والدي على ظهري، فهذا واجبي، كما وأن علاقتي مع والدي علاقة صديق طوال مشواري، فكان يسافر معي لحضور المخيمات الرياضية في الدول العربية.

يذكر أن سعد شداد الأسمري، لاعب رياضي سعودي، من مواليد 24 سبتمبر 1968، مارس فترة حياته رياضة الجري كلاعب سعودي من عام 1992م حتى اعتزاله عام 2002م،.

وشهد الأسمري مشاركات في بطولة العالم لألعاب القوى، وحصل على 5 ميداليات خلال مشاركاته لدورات دولية وهي: بطولة آسيا لألعاب القوى ودورة الألعاب العربية ودورة آسيا الرباعية.



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