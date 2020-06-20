5 طرق لتبريد الغرفة بدون تكييف الهواء.. أغربها الأخيرة

20 يونيو 2020 - 08:22 م

يعد تكييف الهواء رفاهية للكثيرين ممن لا يستطيعون شرا مكيف هواء، أو لديهم القدرة على تحمل أعباء ذلك، لذا فإن تشغل المروحة، أو فتح نافذة يبدو هو الخيار الأسهل.





لكن هناك بعض الحيل البسيطة التي يمكن القيام بها لتبريد الغرفة قبل النوم والحصول على الراحة الكافية عند النوم:





. أغلق الستائر

قد يبدو الأمر غريبًا بعض الشيء بالنسبة للجيران، لكن ذلك يجعل الغرفة باردة ليلاً، حيث أن ترك النوافذ مفتوحة يؤدي إلى تسخين درجة حرارة الغرفة.





وتوصي هيئة الرعاية الصحية في بريطانيا بإبقاء الغرف باردة باستخدام الظلال أو المواد العاكسة خارج النوافذ. وأشارت إلى أنه "إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فيمكن استخدم ستائر فاتحة اللون وإبقاؤها مغلقة (الستائر المعدنية والستائر الداكنة يمكن أن يجعل الغرفة أكثر حرارة)".





. ضع المروحة أمام النافذة المفتوحة





بدلًا من وضع مروحة على طاولة السرير بجانب رأسك، ضعها أمام نافذة مفتوحة للسماح بتدفق الهواء البارد.





. استخدم الثلج لبرودة إضافية

ما عليك سوى الإمساك بزجاجة بلاستيكية أو اثنتين. وضعها أمام المروحة أو علقها بالجزء الخلفي. أو بدلاً من ذلك، إذا كان لديك مروحة عامودية، ضع صينية ثلج أمامها على الأرض للاستمتاع بالبرودة الإضافية. سيتم تبريد الهواء بواسطة الجليد لخلق شعور بالتكيف في أي غرفة.





. لا تنم عارًيا

في حين أنه من الطبيعي به عندما يكون الطقس حارًا، فإن الخبراء يقولون إنه يمكن أن يجعلك أكثر سخونة. لذا ابق على ملابس النوم.





وقال الدكتور جاي ليسشنر، استشاري الأعصاب وطبيب النوم، لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC): "قد يكون الناس أفضل حالاً في النوم في الملابس بدلاً من النوم عراة. إذا كنت ترتدي قماشًا طبيعيًا مثل القطن، فإنه يعمل بمثابة فتيل لعرقك ويمكن أن يزيد من مساحة السطح حتى يتبخر العرق، وبالتالي قد يجعلك تشعر بالبرودة أكثر".





. افصل الشواحن

هل تعلم أن أجهزة الشحن الموصولة يمكن أن تنبعث منها حرارة؟ ربما لن يحدث فرقًا كبيرًا، ولكن من الأفضل لك نقل أي تقنية خارج غرفة النوم وفصل أي شيء يتم شحنه لتقليل أي حرارة إضافية.



