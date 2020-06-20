بالفيديو: هبوط اضطراري لطائرة ركاب بسبب «علاقة حب فاشلة»!

20 يونيو 2020 - 05:17 م

تسببت حالة الغضب التي دخلتها فتاة صينية بسبب علاقة حب فاشلة في هبوط اضطراري لطائرة تابعة للخطوط الجوية الصينية، بعدما حطمت إحدى نوافذ وهي من طراز (إيرباص إي 320).





وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن فتاة تدعى "لي"، يُعتقد أنها كانت مستاءة بسبب علاقة حبّ فاشلة وتخلي حبيبها عنها، شربت كميات كبيرة من مشروب كحولي مركز، ما أفقدها السيطرة على عواطفها.

وأظهر مقطع فيديو، الفتاة وقد انتابتها حالة من الهستيريا والغضب، بينما يحاول طاقم الطائرة والركاب تهدئتها، حيث ظهرت المضيفات وهنّ يُحاولن نقلها من مقعدها، بينما كانت تبكي وتلكم النافذة المجاورة لها، مما أدى لكسرها وفتح الجزء العلوي منها.





وعلى إثر ذلك، قرر الطيار الهبوط الاضطراري، بدون مواجهة أي مشكلة أخرى، من دون أن يصلب أحد بأذى، أثناء حالة الفزع في منتصف الرحلة الجوية.





ووفق شرطة تشنجتشو، فإن الحادث وقع في 25 مايو الماضي، حيث أظهرت التحقيقات أن لي البالغة من العمر 29 عامًا شربت نصف لتر من مشروب "بايجو" الصيني الكحولي المركّز، قبل صعودها إلى الطائرة التي أقلعت من مدينة شينينج شمال غرب الصين، متجهة إلى مدينة يانتشنج الساحلية شرق الصين.



