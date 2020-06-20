قناة مفتوحة تذيع مباريات الدورى الإسبانى

20 يونيو 2020 - 02:37 م

أعلنت قناة ليبيا الرياضية، إذاعة مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا"، وذلك بعد قرار استئناف النشاط الرياضي للموسم الحالي 2019-2020.

وستنقل القناة مباراة، أتلتيكو مدريد أمام بلد الوليد على الهواء مباشرة، والتي ستبدأ في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القمر الصناعي: النايل سات، على تردد: 11766، والاستقطاب: أفقي H، ومعدل الترميز: 27500، ومعامل الخطأ: 56، واسم القناة على التلفزيون: Libya Sport .