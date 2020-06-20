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تلد فجأة دون علمها بالحمل

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تلد فجأة دون علمها بالحمل
تلد فجأة دون علمها بالحمل

عبد القادر وحيد- متابعات

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الحمل

سيدة بريطانية

المرحاض

تلد فجأة

بدون مقدمات، تفاجأت سيدة بريطانية بولادتها طفلة أثناء تواجدها في الحمام، مع استمرار الطمث لها خلال فترة الحمل.

وكانت سيدة بريطانية قد استيقظت في الصباح لتدخل الحمام قبل أن تذهب إلى العمل، حيث تفاجأت بجنين يخرج من بطنها أثناء جلوسها على المرحاض.

وحملت السيدة في بطنها طفلة طوال 9 أشهر، حيث لم تنقطع دورتها الشهرية ولم يظهر إلا انتفاخ حمل لا يذكر على بطنها.

وقد شعرت السيدة بقليل من "طلق الولادة" الذي لم تلحظه، فقررت أخذ مسكن للألم وتناول كوب من الشاي، لكن فجأة شعرت بالحاجة الماسة للذهاب إلى المرحاض، وبمجرد جلوسها شعرت بأن مياه الجنين تنفجر وأطلقت صرخة مدوية جعلت زوجها وابنهما الأكبر تايلر 13 سنة يسرعان نحوها.

وعند وصول الزوج للحمام التقط ابنته قبل أن تسقط، وعندما وصل المسعفون، أخذوا جريس وابنتها سيينا التي تزن 7 رطل حديثة الولادة إلى المستشفى.


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