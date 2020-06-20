للأمهات.. كيف تواجهين توتر نجلك في امتحانات الثانوية العامة؟

20 يونيو 2020 - 01:05 م

تسيطر حالة من القلق والخوف على طلاب الثانوية العامة، وذلك لبدء ماراثون الامتحانات غدًا، ويختلف امتحانات الثانوية العامة، هذا العام عن غيرها من الأعوام السابقة، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





وتنشأ دائمًا حالة من التوتر والاضطرابات والشجار والمشكلات والأزمات الأسرية مع بداية الأمتحانات نتيجة الضغط النفسي، وينعكس ذلك على الطالب سلبًا، لذا قدمت الدكتورة هبة دهب، استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري، بعض النصائح التى تساعد مساعدة الأمهات على اجتياز مرحلة الامتحانات و الحد من التوتر.





ونصحت الدكتورة هبة دهب، باختيار أوقات مناسبة للمذاكرة، وليس بمجرد عودتهم من امتحان سابق، ومراعاة البدء بالمواد الأكثر تركيزًا، ثم التدرج بالأسهل، عدم التعامل مع الامتحانات على أنها أزمة ومرحلة توتر وطوارئ حتى لا يؤثر على الابن بالسلب، مراعاة أوقات الراحة، تنظيم أوقات النوم يساعد على التركيز في المراجعة والمذاكرة بنشاط وهمة.





وأضافت استشارى الصحة النفسية، أنه من الضروري غرس الثقة في النفس والتأكيد لهم أنهم قادرون على الامتحانات واجتيازها بأمان وتفوق، وتجنب التهديد والوعيد والتخويف، تقديم المشروبات الطبيعية كالعصائر الطبيعية والابتعاد عن المنبهات مثل الشاي والقهوة.





من جانب أخر قدم الأخصائيون علم النفس، مجموعة من النصائح التى تساعد الطلاب فى التركيز و الحد من التوتر ، وكان أبرزها...





-تناول وجبة الإفطار والأطعمة المغذية

- تجنب أى مصدر للتوتر والخوف والقلق لأن ذلك يؤدي لنتيجة عسكية ويسبب الارتباك و يؤدى إلى عدم أدائك داخل اللجنة بشكل صحيح.

-تجنب التفكير فى أى ضغوط والذى من شأنه الحصول على الراحة النفسية.

- قبل بدء الامتحان إجلس في مكان هادئ وتنفس بعمق

- قراءة ورقة الإمتحان في البداية جيدًا بأكملها من أجل التعرف على الاسئلة ثم قم بتحديد السهل منها للبدء في حله أولا .

-لا تعط وقتا طويلا لأي سؤال غامض وصعب بالنسبة لك ولكن أكمل حل جميع الأسئلة أولا ثم أرجع إليه في النهاية للتفكير فيه وحله.