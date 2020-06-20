حلفاء نتنياهو بالشيوخ الأمريكي يعارضون خطة الضم

20 يونيو 2020 - 12:20 م

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم السبت أن ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الديمقراطي وحلفاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلنوا معارضتهم لخطة إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية.









وأعلن أعضاء مجلس الشيوخ وحلفاء نتنياهو "تشاك شومر، بوب مينينديز، وبن كاردان"، أن خطوة الضم ستضر بأمن واستقرار المنطقة.









وقوبلت تصريحات أعضاء مجلس الشيوخ بـ"الصدمة" في الكونجرس الأمريكي، بسبب علاقاتهم الوطيدة مع لوبي "إيباك" الصهيوني في واشنطن، ولم يسبق لهم من قبل أن انتقدوا إسرائيل بشكل مباشر.









وأوضح أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة في بيان مشترك أنه "بوصفنا داعمين أقوياء ومخلصين للعلاقات الإسرائيلية الأمريكية، فنحن ملتزمون بالتعبير عن معارضتنا لمقترح ضم أجزاء من الضفة الغربية بشكل أحادي الجانب الدبلوماسية والمفاوضات هما الطريقان الوحيدان للتوصل إلى سلام في المنطقة، وهذا هو سبب معارضة الكونجرس خلال السنوات الماضية لفكرة الضم".









ويعتزم 200 نائب عن الحزب الديمقراطي الأمريكي التوقيع على رسالة إلى نتنياهو، ووزيري الجيش والخارجية، بيني جانتس وجابي أشكنازي، رفضًا للضم.









وحذر أعضاء ديمقراطيون بارزون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الشهر الماضي في رسالة إلى نتنياهو وجانتس من أن "ضما واسعًا أحادي الجانب للمستوطنات في الضفة الغربية سيضر العلاقات الأمريكية الإسرائيلية بشكل كبير".







