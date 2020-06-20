طلب عاجل لوزيرة الصحة من أطباء وتمريض المعاشات

20 يونيو 2020 - 12:02 م









ناشدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، الأطباء والتمريض فوق سن المعاش، أن يتعاقدوا مع الوزارة للعمل في الوحدات والمراكز الصحية لتقديم الخدمة الطبية.







وأوضحت "هالة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن التعاقد سيكون من خلال برنامج القوافل التابع لوزارة الصحة، معقبة: "مرحب بهم في أي وقت ".





وتابعت: "النظام الصحي والطبي في مصر قوي جدا، معقبة: "أهم حاجة عندنا صحة المواطن".







أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 13928 حالة حتى أمس.

